Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

24.03.2022 17:59

Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri olan Mariupol'de halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor.

Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri olan Mariupol'de halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 29'uncu gününe girerken, Rusya'nın bombardımanından en çok zarar gören şehirlerden biri Mariupol oldu. Halk, çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor. Özel araçları ile şehri terk etmeye çalışan iki sivilin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çatışma seslerinin şehirde sürekli devam devam ettiği duyulurken, yollarda ise cansız bedenlerin olduğu görüldü.

Mariupol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, şehirde yaşayan vatandaşların Rus askerleri tarafından pasaportları alınarak daha önceden hazırlanan otobüslerle Rusya topraklarına doğru göçe zorlandığı öne sürüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor
Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor
Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor

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Rus ve Ukraynalı tankçılar Mariupol'de çatışmaya devam ediyor Rus ve Ukraynalı tankçılar Mariupol'de çatışmaya devam ediyor Yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli çatışmanın ortasında kaldı Yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli çatışmanın ortasında kaldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol'de siviller çatışmaların ortasında şehri terk etmeye çalışıyor - Son Dakika


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