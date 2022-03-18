Mariupol'de vurulan tiyatro binasındaki 130 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Rusya'nın iki gün önce Mariupol kentinde sivillerin sığındığı tiyatro binasına gerçekleştirdiği saldırının ardından 130 kişinin enkazdan kurtarıldığı açıklandı.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde geçtiğimiz çarşamba günü hava saldırılarının hedefi olan tiyatro binasına dair açıklamalarda bulundu. Denisova, binden fazla kişinin sığındığı tiyatro binasının enkazından 130 kişinin kurtarıldığını ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Stratejik liman kentindeki binaların tahminen yüzde 80'i Rus saldırılarında büyük hasar gördü veya yıkıldı.

16 Mart'ta Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olan Drama Tiyatrosu'nun Rusya'nın bombardımanının hedefi olduğu duyurulmuş, yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulanmıştı. İtalya hükümeti, "mümkün olan en kısa sürede" tiyatro binasını yeniden inşa etmeyi teklif etmişti. - MARIUPOL