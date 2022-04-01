Mariupol'de yerleşim yerleri harabeye döndü - Son Dakika

Rusya'nın saldırılarında büyük yıkıma uğrayarak harabeye dönen Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yerleşim yerleri görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 36. güne girildi. Ukrayna'nın liman kenti Mariupol, Rusya'nın saldırılarında en ağır hasarı alan kentlerden biri oldu. Kuşatma altındaki kentte saldırıların yol açtığı yıkım havadan görüntülendi. Yerleşim yerlerindeki çok katlı binaların ve evlerin neredeyse tamamının Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü.

Gıda sıkıntısının yaşandığı, elektrik ve suyun kesildiği Mariupol'de kalan siviller tahliye edilmeyi bekliyor.

Mariupol'de insani ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, dün akşam Ukrayna'daki sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği bilgide 31 Mart'ta Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurmuştu. Mizintsev, "31 Mart 2022 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlı 'sessizlik rejimi' ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. - MARIUPOL