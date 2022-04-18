Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi

18.04.2022 22:35
Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi

Mariupol Belediyesi, Ukrayna'nın kontrolünde olan Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırının havadan çekilen görüntülerini yayınladı.

Mariupol Belediyesi, Ukrayna'nın kontrolünde olan Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırının havadan çekilen görüntülerini yayınladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentine düzenlediği saldırı havadan görüntülendi. Görüntüleri yayınlayan Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler Azovstal fabrikasını bombalamaya devam ediyor. Fabrikanın sığınaklarında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan binden fazla insan bulunuyor" denildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise yaptığı açıklamada, " Rusya'nın askeri ve politik yönetimine sesleniyorum. Mariupol'den Berdyansk'a sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Azovstal fabrikasında bulunan kadınlar ve çocuklar için de ayrı bir koridor açılmasını istiyoruz. Eğer koridor açılmasına karşı çıkarsanız, gelecekte savaş suçu olarak yargılanmanıza sebep olacaktır" dedi.

Mariupol, Rusya için kilit öneme sahip

Rusya, dün kuşatma altındaki Mariupol'de bulunan Azovstal fabrikasındaki Ukrayna askerlerine "teslim olmaları ya da ölecekleri" çağrısında bulunmuş, Ukraynalı askerler çağrıyı reddetmişti ve direnişe devam etmişti. Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal fabrikası Mariupol'un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor. - MARIUPOL

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Mariupol, Saldırı, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mariupol'deki Azovstal fabrikasına düzenlenen saldırı havadan görüntülendi - Son Dakika


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