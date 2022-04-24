Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi - Son Dakika
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Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi

24.04.2022 23:32

Ukrayna'nın Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde, Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen sivillerin Azov Taburu tarafından görüntüleri paylaşıldı.

Ukrayna'nın Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde, Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen sivillerin Azov Taburu tarafından görüntüleri paylaşıldı. Tahliye bekleyen siviller, dünya liderlerine seslenerek savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tamamı henüz tahliye edilemedi. Azov Taburu, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ukraynalı siviller savaşın bir an önce bitmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

"BOMBARDIMANLARDAN, HAVA SALDIRILARINDAN BIKTIK"

Azovstal fabrikasının sığınağında kalan Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, kentin yok edildiğini belirterek, "Mariupol vatandaşları adına tüm dünyaya sesleniyorum. Biz kendi şehrimizde, ülkemizde sakince yaşamak istiyoruz. Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık. Bizi neyden kurtarmaya çalışıyorlar. Neler olduğunu anlamıyorum. Lütfen Rusya'nın ülkeme karşı uyguladığı agresifliği durdurun. Ülkem yok ediliyor, kentin tamamı yok edildi. Bir tane hayatın devam ettiği nokta kalmadı her yeri bombaladılar" dedi.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYE YARDIM ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunan Ukraynalı kadın, "Burada kalan çocuklar sürekli ağlıyor, oyun oynamak istiyorlar. Bu savaşı durdurun. ABD Başkanı'na sesleniyorum. İngiltere'den, Japonya'dan, Fransa'dan, İsrail'den, Türkiye'den rica ediyorum. Lütfen bize yardım edin ve bizi özgürlüğe kavuşturun. Bizi bu şeyden kurtarın. Daha ne kadar yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle dalga geçecekler. Yardım edin ve savaşı durdurun. Lütfen durdurun" diye konuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi
Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi
Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi
Mariupol'deki Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen siviller görüntülendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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