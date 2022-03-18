Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameralara yansıdı

18.03.2022 20:51
Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameralara yansıdı

Ukrayna'nın Rus saldırılarından en fazla etkilenen şehirlerinden Mariupol'de fabrikalara ve liman olduğu belirtilen bölgeye yönelik gerçekleştirilen bombardımanların görüntüleri Türk vatandaşı tarafından kaydedildi.

Ukrayna'nın Rus saldırılarından en fazla etkilenen şehirlerinden Mariupol'de fabrikalara ve liman olduğu belirtilen bölgeye yönelik gerçekleştirilen bombardımanların görüntüleri Türk vatandaşı tarafından kaydedildi.

Savaşın 23'üncü gününde Rus saldırıları devam ederken, Mariupol kentinde yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Güneş'in kayda aldığı görüntülerde yoğun bombardıman sesleri duyuluyor.

Fabrikaların olduğu bölgeye büyük bir bombanın atıldığı görülürken, Güneş, "Fabrikayı komple uçurdular." ifadesini kullanıyor.

Ayrıca bombanın çok yakınlarına düştüğünü söyleyen Güneş, bölgede sürekli Rus uçaklarının dolaştığını ve her tarafın barut koktuğunu belirtiyor.

Güneş, bombaların arasında kaldıklarını ifade ediyor.

"Limanı bombalıyorlar"

Görüntülerde ayrıca siyah dumanların gözlemlendiği yere işaret eden Mehmet Güneş, "Limanı bombalıyorlar." şeklinde konuşuyor.

Güneş, roketler ve bombalama sesleri nedeniyle uykusuz geceler geçirdiklerini aktarıyor.

Yaşadığı evin dış cephesinin bombalamalar nedeniyle gördüğü zararı gösteren Güneş, bir bombanın evinin beş altı metre yakınına düştüğünü anlatıyor.

Görüntüde çevredeki binaların ve arabaların oldukça zarar gördüğü anlaşılıyor.

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Mariupol, Güneş, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mariupol'deki fabrikalara ve limana yönelik Rus bombardımanı kameralara yansıdı - Son Dakika


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