Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü - Son Dakika
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Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü

13.03.2022 18:35
Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü

- Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Rus saldırılarında 2 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Rus saldırılarında 2 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde de Rus askerlerinin sivil yerleşimleri bombalamasının ardından yetkililerin bildirdiğine göre, 2 bin 187 sivil hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22 bomba atılan şehre şimdiye kadar 100'den fazla bomba atışı gerçekleştirilirken, su ve elektrik kaynakları ise zarar gördü.

Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, kentte yiyecek ve su rezervlerinin tükenmekte olduğu bildirilirken, "İnsanlar 12 gündür çok zor durumda. Şehirde elektrik, su ve ısınma yok. Yiyecek ve su rezervleri tükeniyor" ifadelerini kullanıldı.

(İHA)

Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü
Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü

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34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor

Mariupol, Ukrayna, Rus, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol'deki Rus saldırılarında 2 bin 187 kişi öldü - Son Dakika
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