Mariupol'deki Yıkımdan Bir Kare - Son Dakika
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Mariupol'deki Yıkımdan Bir Kare

19.06.2022 12:12
Mariupol'deki Yıkımdan Bir Kare

MARİUPOL, 19 Haziran (Xinhua) -- Mariupol'de tahrip olmuş binaların önünden geçen bölge sakinleri, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

MARİUPOL, 19 Haziran (Xinhua) -- Mariupol'de tahrip olmuş binaların önünden geçen bölge sakinleri, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Mariupol vahim durumda
Kaynak: Xinhua

Mariupol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mariupol'deki Yıkımdan Bir Kare - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mariupol'deki Yıkımdan Bir Kare - Son Dakika
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