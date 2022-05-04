Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor - Son Dakika
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Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor

04.05.2022 22:43

Tahliye edilen insanlara yardım dağıtımı Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivil vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

Tahliye edilen insanlara yardım dağıtımı

Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivil vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

Şehirde Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar zaman zaman devam ederken, yerel halk konvoylar eşliğinde Zaporijya'daki güvenli bölgelere naklediliyor.

Başta Azovstal sanayi tesisleri olmak üzere savaşın yıktığı Mariupol'den çıkmayı başaran Ukraynalılar Zaporijya'daki geçici merkezlerde misafir ediliyor.

Savaş mağdurlarının ihtiyaçları, yerel ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından desteklenen geçici merkezlerde karşılanmaya çalışılıyor.

Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor
Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor
Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor
Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor

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Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol'den tahliye edilen Ukraynalılar Zaporijya'daki merkezlerde geçiçi olarak ağırlanıyor - Son Dakika
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