"Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler Moskova 'da görüşmüş, toplantının ardından "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda - Son Dakika

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