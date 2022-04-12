Mariupol Sakinleri Temiz İçme Suyu İçin Kuyruklarda - Son Dakika

Rus destekli güçler ile Ukrayna ordusu arasındaki şiddetli çatışmalar, Mariupol'da büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce yiyeceği, ilacı veya elektriği olmayan, kaçamayan veya kaçmak istemeyen kişi bodrum katlarda saklanıyor. Mariupol sakinleri temiz içme suyu için kuyruklarda bekliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Mariupol'a düzenlediği saldırıda muhtemelen binlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'da "insani felaket" olarak adlandırdığı olaydan "Ukrayna milliyetçilerini" sorumlu tutuyor