Mariupol saldırılar sonrası hayalet şehre döndü - Son Dakika
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Mariupol saldırılar sonrası hayalet şehre döndü

23.03.2022 15:25
Mariupol saldırılar sonrası hayalet şehre döndü

Rusya tarafından sık sık hedef alınan Ukrayna'nın Mariupol kenti, insansız hava aracı ile görüntülendi.

Rusya tarafından sık sık hedef alınan Ukrayna'nın Mariupol kenti, insansız hava aracı ile görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 28 gündür hız kesmeden devam ediyor. En çok hasar gören şehirlerden biri olan Mariupol'deki son durum Azov Taburu tarafından insansız hava aracı ile görüntülendi. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Yunan bakandan birebir destek

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias'ın Mariupol'ü ziyaret ederek insani koridor açılmasına öncü olacağını belirtti. Zelenskiy, Dendias'ın insani koridorda birebir görev alacağını söyleyerek, "Avrupalı bürokratlar arasında Mariupol'da açılacak olan koridora birebir destek vererek oradaki insanlarımızı kurtarmaya ve insani yardımların ulaşmasına yardımcı olacak olan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MARIUPOL

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İnsansız Hava Aracı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mariupol saldırılar sonrası hayalet şehre döndü - Son Dakika


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