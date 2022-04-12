Mariupol Tiyatrosu'ndaki Yıkım Drone'la Görüntülendi - Son Dakika
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Mariupol Tiyatrosu'ndaki Yıkım Drone'la Görüntülendi

12.04.2022 10:44

Bombalanan Mariupol Tiyatrosu'nun drone görüntüleri, bina ve çevresinde oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor.

Bombalanan Mariupol Tiyatrosu'nun drone görüntüleri, bina ve çevresinde oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor. Tiyatroya yapılan saldırıda 300 kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtiliyor. Rusya, tiyatroyu bombaladığını yalanladı. Mariupol Belediye Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Rus kuvvetlerinin kenti kuşatmasından bu yana 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5.000 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Belirtilenlere göre 290 bine yakın kişi savaşın çıkmasından sonra Mariupol'den ayrıldı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Mariupol Tiyatrosu'ndaki Yıkım Drone'la Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol Tiyatrosu'ndaki Yıkım Drone'la Görüntülendi - Son Dakika
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