Mariupol'un Evsiz Kalan Halkı Gözyaşları İçinde - Son Dakika
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Mariupol'un Evsiz Kalan Halkı Gözyaşları İçinde

30.03.2022 09:45

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol enkaz altında.

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol enkaz altında.

Ukrayna güçleriyle Rusya ordusunun çatışmaları nedeniyle bölgede binlerce kişi evsiz kaldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da en az 1.119 sivil yaşamını yitirdi.

44 milyon nüfuslu ülkede 10 milyondan fazla kişi yerlerinden edildi.

Bunlar arasından 3 milyon 800 binden fazlası ülkeden ayrıldı.

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Ukrayna'nın çatışmalardan en çok etkilenen şehri: Mariupol Ukrayna'nın çatışmalardan en çok etkilenen şehri: Mariupol Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu ama patlamadı Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu ama patlamadı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Mariupol'un Evsiz Kalan Halkı Gözyaşları İçinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol'un Evsiz Kalan Halkı Gözyaşları İçinde - Son Dakika
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