Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor

19.04.2022 11:23

Son dakika haberi... Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın Mariupol kentinde savaşın ağır izleri görüntülenmeye devam ediyor.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın Mariupol kentinde savaşın ağır izleri görüntülenmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Mariupol kentinde de çatışmaların ardından savaşın izleri görüntülendi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushenko, kentin şuan ki halini gösteren görüntüleri yayınlayarak, "Şehrin şimdiki hali. Düşmanın sadece Azovstal fabrikasını değil sivil yaşam alanlarının da nasıl bombaladığını görüyoruz. İşgalciler, sivil vatandaşlarla beraber beyaz bandajlar takarak sivilleri Ukraynalı keskin nişancılara yem yapıyor. Ölenlerin cenazelerini almak ve gömmek için Ruslardan resmi izin alma şartı getirdiler. Cesedi alabilmek için cesedin konumunu, kimlik bilgilerini ve gömüleceği yeri önceden bildirmelisiniz. Böylelikle cesetleri şehrin genelinden temizleyip toplama çalışması yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk'ta Mariupol kentinde sivillerin tahliyesi için koridor açılmasını isteyerek, "Rusya'nın askeri ve politik yönetimine sesleniyorum. Mariupol'den Berdyansk'a sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Azovstal fabrikasında bulunan kadınlar ve çocuklar için de ayrı bir koridor açılmasını istiyoruz. Eğer koridor açılmasına karşı çıkarsanız, gelecekte savaş suçu olarak yargılanmanıza sebep olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

(Bekir Keskin - İHA)

Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor
Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor
Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor
Son dakika haber | Mariupol'ün son hali savaşın izlerini taşıyor

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Kaynak: İHA

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