Son Dakika Haberleri: Marius Sumudica: "Beni isterlerse evet derim"
Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Beni isterlerse evet derim'

Marius Sumudica: "Beni isterlerse evet derim"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olan Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Marius Sumudica:

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olan Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.


Sumudica, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söylerken şu sözleri kullandı;


"Benden daha yetenekli ve tecrübeli teknik direktörler var. Romanya Milli Takımı için 7-8 hoca reddederse sıra bana gelir. Eğer beni isterlerse kesinlikle evet derim. Şu an Türkiye'de çok mutluyum. Orada popüler bir insanım ve bununla gurur duyuyorum. İnsanlar beni çok seviyor."


Sumudica Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardındansa bu açıklamaları yapmıştı...


Galatasaray, Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:06 
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