Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü olan Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.



Sumudica, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söylerken şu sözleri kullandı;



"Benden daha yetenekli ve tecrübeli teknik direktörler var. Romanya Milli Takımı için 7-8 hoca reddederse sıra bana gelir. Eğer beni isterlerse kesinlikle evet derim. Şu an Türkiye'de çok mutluyum. Orada popüler bir insanım ve bununla gurur duyuyorum. İnsanlar beni çok seviyor."



Sumudica Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardındansa bu açıklamaları yapmıştı...



