Marius Sumudica: "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz" - Son Dakika

Marius Sumudica: "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz"

- Marius Sumudica: "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, son dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz" dedi.

- Marius Sumudica: "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, son dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir oyun oynadıklarını ama son dakikada galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Marius Sumudica, "Oyuncularım maçın ilk yarısına çok iyi başladı. Rakip takım duran toplarda çok etkiliydi. İki puan kaybettik. Bir hafta bunun acısını çekeceğiz. Oyuncularım maça çok iyi başlamıştı. İyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularıma rakibin tehlikeli noktalarını söyledim ama beni dinlemediler. Saha zemini de iki takım için çok kötüydü. Son dakikalarda yediğimiz gol bizi çok üzdü. Herkes çok üzgün. Kendi sahamızda 2 puan bıraktık. Son dakikada galibiyeti kaçırdık" ifadelerini kullandı.

Marius Sumudica: Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz

Fatih Karagümrük, Gaziantep, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Bir hafta boyunca bu beraberliğin acısını çekeceğiz' - Son Dakika Spor

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