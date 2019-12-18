Marius Sumudica: "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu' - Son Dakika Spor

Marius Sumudica: "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu"

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a elenerek Ziraat Türkiye Kupası'a veda eden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz turu ilk maçta kaybetmiştik, bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu" dedi.

Marius Sumudica:

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a elenerek Ziraat Türkiye Kupası'a veda eden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz turu ilk maçta kaybetmiştik, bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve turu ilk maçta kaybettiklerini, bu nedenle kendileri için iyi bir antrenman maçı oynadıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Maç için söyleyecek pek bir şey yok. Bizim için daha çok bir antrenman maçı gibiydi. Çünkü biz 6 günde 3 maç oynuyoruz. Kayseri ile oynadık, iki gün sonra kupa maçı oynuyoruz, iki gün sonra Kasımpaşa maçını oynayacağız. Yani elimde kısıtlı bir kadro var ve 17-18 oyuncum var. Geniş bir kadro yok elimde. Geniş bir kadro olsaydı sonuç belki daha farklı olabilirdi ama elimizdeki kadro ile ne yazık ki bu şekilde sonuçlar olabiliyoruz. Ben, tur atlayan rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele edip turu geçtiler. Biz zaten deplasmandaki 2-1'lik skorla turu kaybetmiştik. Sadece şu açıdan mutluyum, bu bizim için iyi bir antrenman oldu" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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