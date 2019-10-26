Son Dakika Haberleri: Marius Sumudica: "Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım"
Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım'

Marius Sumudica: "Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım"

1 saat önce

- Marius Sumudica: "Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım" Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Bu takım benle beraber ligden düşerse ben de antrenörlüğü bırakacağım"GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor maçının ardından...

- Marius Sumudica: "Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Bu takım benle beraber ligden düşerse ben de antrenörlüğü bırakacağım"

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün rakibimizden çok daha iyi oynadık. Açıkçası bugün kimin birinci sırada olması gerektiğini çok anlayamadım" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmayı hak ettiklerini ve çok iyi oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Takımımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettik. Bir aile ortamı oluşturduk ve bugün birinci sırada olan takıma karşı oynadık. Bugün rakibimizden çok daha iyi oynadık. Açıkçası bugün kimin birinci sırada olması gerektiğini çok anlayamadım. Onların üzerinde çok baskı kurduk. Rakip oyuncular sürekli yere yatarak 6-7 dakika zaman çaldı. Bu nedenle mücadele için çok mutluyum. Ligin ilk yarısında en az 10 puan daha almamız lazım. Ben bu takımı ligde tutacağım. Eğer bu takım benle beraber ligden düşerse ben de antrenörlüğü bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Marius Sumudica: Bugün kimin birinci sırada olmayı hak ettiğini anlayamadım

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:27 Kaynak: İHA
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