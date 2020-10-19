Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması - Son Dakika

Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması

19.10.2020 15:36
Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor maçının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalyaspor maçının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımını yenemeyen her takımın, başlattığı karalama kampanyasına anlam veremediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, atılan iftiralar ve kötü söylemlerle ilgili özür beklediğini ifade etti.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün'e küfür ettiği iddiasına yazılı bir açıklama yanıt veren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, atılan iftiralar ve kötü söylemlerle ilgili özür beklediğini belirtti. Sumudica, "Bizler futbol oynamak ve rekabet için buradayız. Ben futbolu en derinimde yaşayan, heyecanlı bir teknik adamım. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana, Türk futbolunun tarihi ve ülke konusunda her şeye, herkese saygı duyuyorum. Her fırsatta söylediğim gibi kendimi bu ülkede çok mutlu hissediyorum. Burası futboldan heyecan duyanların, yaşamak isteyeceği bir ortam. Antalyaspor karşısında dokuz kişi kalmamıza rağmen, oyuncularım sahada kahramanca bir performans sergiledi. Maçta 1-0 gerideyken, verdiğim taktikler ve oyuncularıma seslenişlerim rahatsızlık oluşturmazken, beraberlik golünün ardından şahsıma ve oyuncularımı hedef alan sözlü sataşmalar yaşandı. Bunu tribünde bulunan yöneticiler, taraftarlar, herkes gördü. Hatta bir yönetici 'başımızı ağrıttın' diye bile küfredebildi. Maç sırasında yaşanılan saldırı girişimlerinin ardından, Antalyaspor kulüp yetkililerinin bana karşı savaş başlattığını şaşkınlık ve üzüntüyle okudum. Hatta Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim ve terbiyesizlikle suçlandığım bir basın açıklaması gördüm" dedi.

"Görüntü varsa istifa edeceğim"

Süper Lig'deki rekabet seviyesine saygı duyduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Anlamsız bir savaşa sürüklenmek istemiyorum. Ancak birkaç şeye işaret etmek istiyorum; herkesin bildiği gibi kulübümüzün dört yetkilisi ile birlikte maçı locadan izledim. Tribünde çoğunluk olan ev sahibi kulüp yetkililerinin tam ortasında nasıl hakaret etmiş olabilirim, bunlar nasıl izin vermiş olabilir? Sosyal medya üzerinden sevincimi paylaşarak, tahrik ettiğim iddia ediliyor. Türkiye'de herkes kendini teknik direktör olarak hayal etsin, takımınız 9 kişiyle deplasmanda puan almayı başarıyor, buna kim sevinmez? Bu sevinç esnasında edilen küfürler ve hakaretler çok saygısızcaydı. Marius Sumudica olarak bir teklifim bulunuyor. Saldırganlıkla beni suçlayarak, kendilerinin sadece 'saygılı ol' dediklerini iddia ediyorlar. Örneğin; Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim iddia ediliyor, eğer böyle bir görüntü varsa hemen istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer rakibin bu anlamsız iddiaları sadece sözde kalırsa, yine aynı şekilde basın önünde özür dilemelerini talep ediyorum. Son olarak bir teknik direktör olarak futbola geri dönmek istiyorum. Antalyaspor'un yetkilileri maçın büyük bir bölümü dokuz kişi oynayan bir takımı yenemediklerini fark etmeleri gerekiyor. Antalyaspor belki de böyle bir ortamda maçı kaybederek, tarihe geçeceklerdi. Benim düşünceme göre bu puan kaybının ardından beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar. Futbolda aldıkları kötü sonucun üzerini gündem değiştirerek kapatmaya çalışmak kendileri adına iyi bir bahane olabilir. Takımımız son 13 maçta sadece 1 kez maç kaybetti, o da deplasmanda Galatasaray'a karşı. Benden, takımımdan, gösterdiğimiz performanstan rahatsız olanlar varsa onlara tek bir şey söyleyeceğim. Her takıma karşı aynı şekilde ben ve takımım mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz futbol oynamak ve oynatmak için buradayız ve her teknik adamın kariyerini takımının alacağı sonuçlar belirlemeli. Türk futboluna olan saygım ve inancım asla değişmeyecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması

Antalyaspor, Gaziantep, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum
Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti         
15:10
Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı         
14:53
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı         
13:36
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marius Sumudica'dan 'küfür' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei