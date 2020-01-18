Marius Sumudica: "Güçlü bir takıma karşı oynadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Güçlü bir takıma karşı oynadık' - Son Dakika Spor

Marius Sumudica: "Güçlü bir takıma karşı oynadık"

6 saat önce

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir takıma karşı oynadık" dedi.

Marius Sumudica:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir takıma karşı oynadık" dedi.


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin iyi ve formda takımlarından birine karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir takıma karşı oynadık. Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hiçbir fırsat yakalamadılar. İkinci yarı golü yedikten sonra, dizilişte değişip yapıp bakı altına aldık rakibi. Çok ciddi pozisyonlar bulduk. Büyük takımlar karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz rakip kazanıyor. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. İkinci yarı Fenerbahçe'ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık. Üzgünüm 3 oyuncudan gelecek maç eksik olacağız. Ligde matematiksel olarak kalmaya yakınız. İlk yarı iyi puan topladık. Matematiksel olarak hesapladığımızda ligde kalmamız için 15 puana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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