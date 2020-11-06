Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

06.11.2020 23:13

- Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

- Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

GAZİANTEP - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda yakaladıkları yükselişi bu maçla kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Maçla ilgili çok üzgünüz. Bugün bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi mücadele ediyorduk ve kazanıyorduk. Bugün maalesef işler beklediğimiz ve istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle savunmada Welinton'un sakatlanması bizim oyunumuzu tamamen sıkıntıya soktu. Sonrasında da çok önemli bireysel hatalar yaptık. Peşinden de kırmızı kart geldi. Enteresan bir kırmızı kart yedik. Bu kar verilebilir de, verilmeyebilir de. Yani sonuçta topa vuran bizim kalecimiz. Oyuna baktığımız zaman da isteksiz, arzusuz bir oyun oynadık. Kesinlikle kazanma arzusundan uzaktık. Amaçsız bir oyuncu grubu gibi görüntü verdik. Oynanan son iki maçta takım çok ciddi bir iyileşme göstermişti. Ama maalesef bugün beklediğimiz sonucu alamadık. Çok üzgünüz. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu telafi ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ersin'in performansında düşüş var"

Kaleci Ersin'in penaltı pozisyonunda yanlış zamanlama yaptığını ve son haftalarda performans düşüklüğü yaşadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Ersin geçen seneki performansından çok uzakta. Penaltı pozisyonunda topa daha erken çıkması lazımdı. Son zamanlarda performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama o daha çok genç, ve bizim onun üzerine çok gitme hakkımız yok" şeklinde konuştu.

"İstikrarı yakalayamadık"

Son haftalardaki iyi performansı sürdürmek istediklerini ama bunu başaramayarak istikrarsız bir performans ortaya koyduklarını da vurgulayan Yalçın, "Son haftalarda kazan ve istikrarlı görünen bir takım vardı. İstatistiki anlamda başarı anlamında da yukarıya giden bir takım görüntüsündeydik. Bugün de aynı oyunu takımımızdan bekliyorduk ama maalesef istediğimiz oyun ortaya konulmadı. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız da. Oyuna baktığımız zaman yediğimiz goller bu seviyede yenecek goller değil. Böyle çok basit goller yerseniz maç kazanmak biraz zorlaşır. Biz düzeltmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Kaybettiğimiz için çok üzgünüz' - Son Dakika Spor


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