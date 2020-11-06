Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık"

06.11.2020 23:46

- Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık" "Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi.

- Marius Sumudica: "Güzel bir galibiyet aldık"

"Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 galip bitirdikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık" dedi. Rumen çalıştırıcı kazanmayı çok arzu eden hırçın bir hoca olduğu için de her hareketinin çok yanlış anlaşıldığını ve büyütüldüğünü söyledi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son haftalarda yükselişte olan güçlü bir takıma karşı önemli ve güzel bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Güzel bir galibiyet aldık"

Rumen çalıştırıcı, "İyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonrası için Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Biz de bugün kazandık. Ocak ayından beri evimizde kaybetmeme serimiz devam etti. Bu süreçte 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a kaybettik. O yüzden mutluyuz. Bu durum bir Anadolu takımı için iyi bir reklam ve sonuç. Geçen sene de, bu sene de iyi bir başarı yakaladık. Bunu devam ettirmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu takımın Süper Lig'de ikinci senesi ve biz yine ilk 10'da olmaya çalışacağız. Ben de takımımla bunu başarmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor"

Maçlarda yaptığı her hareketin yanlış anlaşıldığını ve sürekli eleştirildiğini söyleyen Sumudica, "Maç içerisinde golden sonra sevinç yaşarken bir yanlış anlaşılma oldu. Benim yaptığım hareket kartal sevinci değil, takımımızın simgesi olan şahin sevinciydi. ve şahinler her zaman yüksek uçar. Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. O yüzden bu konu yanlış anlaşılmasın. Maçta da bazı taraftarlar yine beraberlik diye bağırdı ve ben de onları maçın sonunu beklemelerini söyledim ve kazandık. Sonra da susmaları gerektiğini söylemek için bir hareket yaptım. Ben hırçın bir hocayım. Ben bir şey yaptığım zaman sürekli cezalandırılıyorum. Ben oyuncularıma bağırarak onları motive etmeye çalışıyorum ama bu durum hep yanlış anlaşılıyor. Ben yedek kulübesinde uyursam takım da sahada uyur" diye konuştu.

Marius Sumudica: Güzel bir galibiyet aldık
Marius Sumudica: Güzel bir galibiyet aldık
Marius Sumudica: Güzel bir galibiyet aldık
Marius Sumudica: Güzel bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Güzel bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor


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