Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yerel basında yer alan iddialar üzerine, "Menajerlik şirketine ortak olduğum kanıtlansın futbolu bırakırım. O haberi yazan kişi hakkında dava yakın zamanda açılacak" dedi.



Gaziantep FK, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sumudica, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Menajerlik şirketine ortak olduğum kanıtlansın futbolu bırakırım"



Özellikle yerel basında hakkında yazılan transferlerden komisyon aldığı ve menajerlik şirketine ortak olduğu iddialarına cevap veren Marius Sumnudica, "Fenerbahçe maçının basın toplantısında o haberi yapan arkadaşa da söyledim. Eğer benim herhangi bir menajerlik şirketine ortak olduğumu kanıtlayabilirse ben futbolu bugün bırakırım. Ben o konu ile ilgili mahkemeye başvurularımı yaptım. O kişi hakkındaki dava yakın zamanda açılacak. Kulübün de bu konuda benim arkamda durmasından daha doğal bir şey yok çünkü kulüp benim nasıl biri olduğumu biliyor. Benim bir ortaklığımın olmadığını ve hakkımda iftira olduğunu kulüp biliyor. O yüzden o konu ile ilgili mahkemeye başvurduk bugün. Ben o gün de daha önce de kimseyi rencide etmedim. Hakkımda bilmeden bir şey yazılırsa ben de gelir kameralar önünde doğrusunu söylerim. Hukuk önünde kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. O davadan gelecek paraya da benim ihtiyacım yok. Ben o parayı kimsesiz çocuklara bağışlayacağım" diye konuştu.



"Fenerbahçe üzerinde iyi baskı kurduk"



2-0 kaybedilen Fenerbahçe maçını değerlendiren Sumudica, sarı-lacivertliler üzerinde yoğun baskı kurduklarını söyleyerek, "O maçta takımımın oynadığı futboldan memnunum. Bizim için iyi bir maç oldu, rakibimizin üstünde iyi baskı kurduk. Taraftarların desteği de sahaya yansıdı. Zaten bizim için maç doksanıncı dakikadan sonra koptu. Benim için iyi bir maç oldu. Oyuncularım iyi bir performans gösterdi" ifadelerini kullandı.



"Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe maçından daha zor"



Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Marius Sumudica, "Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe maçından daha zor olacak. Çünkü rakibimiz dışarıda ve içeride farklı oynayan bir ekip. Evinde de sağlam ve güçlü bir futbol oynuyorlar. Eksiklerimiz var, ligin ilk yarısından daha fazla eksikle sahaya çıkacağız. Sakat ve cezalı oyuncular var. Elimizdeki oyuncularla oynayıp umarım istediğimiz sonucu alırız" şeklinde konuştu.



"Acil transfere ihtiyacımız var"



Transferle ilgili bir soruya da cevap veren Sumudica, "Transfer sezonu açılalı uzun bir zaman oldu ama bizde henüz bir hareketlilik yok. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu çözdük. Transferlerin gecikmesi noktasında kimseyi suçlayamam. Ben sabırla bekliyorum transfer yapılmasını. Bu süreçte bir iki oyuncuya çok yakındık ama olmadı. Şimdi yönetimimiz bazı oyuncularla daha görüşme halinde. Gerçekten acil olarak transfere ihtiyacımız var. Ben transfer konusunda yönetimimize inanıyorum ve güveniyorum" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP