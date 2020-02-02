Marius Sumudica: "Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı' - Son Dakika Spor

Marius Sumudica: "Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı"

6 saat önce

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Marius Sumudica:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi terinin son damlasına kadar savaştı" dedi.


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında farklı kazandıkları Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'de lider konumda bulunan güçlü bir takımı farklı bir şekilde mağlup ettiklerini söyleyen Sumudica, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz de harika bir maç çıkardı. Oyuncularım terinin son ana damlasına kadar savaştı. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Taraftarlar da takımımızın arkasında durarak itici bir güç oldu. Ben, bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirmişti. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğla'na da armağan olsun bu galibiyet. Bana inandı ve beni buraya getirdi ve yeni yönetimle de devam ettik. Bana inandılar. Biz bu galibiyeti hak ederek ilk sıradaki takıma karşı kazandık. Sezon içerisinde 3-4 galibiyet daha alırsak buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olacağım" ifadelerini kullandı.


"Karşı takım oyuncusu benimle diyaloğa girdi"


Rıza Çalımbay'ın kendisi için söylediklerine de cevap veren Sumudica, "Rakip olarak karşımda ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girince ben de cevabını verdim. Sonrasında da kendisi benim üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmedim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdi. Rakip takım hocasına saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.


"Yeni transferlerin performansından mutluyum"


Yeni transferler Maxim ve Sousa'nın performansı için de mutlu olduğunu aktaran Sumudica, "Yeni transferlerimiz Maxim ve Sousa'nın performansı çok iyiydi. Çok memnunum. İki oyuncu da takımı yeni girdi ve hemen farklılık oluşturdu. Ayrıca oyuna sonradan giren Kenan ve Diarra da gol attı. Bu da bizi sevindirdi. Takımda rekabetin artması iyi bir etki gösterdi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:43 Kaynak: İHA
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