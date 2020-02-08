Marius Sumudica: Sadece biraz daha saygı istiyorum

"VAR bir an önce düzeltilmeli yoksa bu uygulama Türk futbolunu mahvedecek"

Ali DANAŞ/ - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Ben bir hafta boyunca bu maçlara hazırlanıyorum. Hakemin verdiği kararlar rakipten yana olunca ne yapmam gerekiyor? Tekrar ediyorum, Beşiktaş hak etmedi demiyorum. Gaziantep takımı orta sıralarda, Avrupa kupaları için mücadele etme şansı yok, düşme tehlikesi yok. Bizim maçlarımız bu şekilde mi devam edecek? Sadece biraz daha saygı istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçta iki bölüm olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "İki takımda maçın son düdüğü çalana kadar kararları kendisi veremedi. Ben, 'Beşiktaş hak etmedi' demek istemiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Ben, bugüne kadar hakemin şüpheli bir pozisyonda bizden yana karar verdiğini hatırlamıyorum. Böyle bir maç şu ana kadar oynamadık ve üç puan almadık. İki tane bölüm vardı maçta. Güray pozisyonda kolu vücuduna yapışık bir şekilde zıplıyor ve üç dakika süren bir incelemenin sonunda penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu tip pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var. Hakemin desteğine ihtiyacı yok. Bu ilk bölümdü. Gökhan'ı tebrik ediyorum, Kenan'a yaptığı harekette penaltı olduğunu söylemiş, dürüstçe davranmış ama hakem bu pozisyonda Kenan'ı 4'üncü sarı kartla cezalandırarak bir sonraki maçta oynamasına engel teşkil etti. Ben bir hafta boyunca bu maçlara hazırlanıyorum. Hakemin verdiği kararlar rakipten yana olunca ne yapmam gerekiyor? Tekrar ediyorum, Beşiktaş hak etmedi demiyorum. Gaziantep takımı orta sıralarda, Avrupa kupaları için mücadele etme şansı yok, düşme tehlikesi yok. Bizim maçlarımız bu şekilde mi devam edecek? Sadece biraz daha saygı istiyorum. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"VAR DÜZELTİLMELİ YOKSA BU UYGULAMA TÜRK FUTBOLUNU MAHVEDECEK"

VAR uygulamasının Türkiye 'de iyi bir şekilde uygulanmadığını ve bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Sumudica,"VAR'ın bir an önce düzeltilmesini istiyorum yoksa bu uygulama Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan'ın pozisyonunda VAR'a gidilmedi? Ben haklı değil miyim değil miyim? İki tane daha örnek vermek istiyorum. Fenerbahçe maçında iptal edilen bir golümüz var. Gençlerbirliği maçında rakip takımın oyuncusu Muhammet ile içeri giriyor. Hakem, VAR'a gidip bakmadı. Tekrar edilmesi gereken bir penaltıydı. Hem rakipten hem de bizden bir oyuncu giriyor içeriye. Endirekt serbest vuruş veriliyor ve biz de ondan sonra maçı kaybettik. Bu çok fazla olmaya başladı" şeklinde konuştu.

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Marius Sumudica'nın açıklamaları