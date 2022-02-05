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Marius Sumudica: "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesi gerekiyor" - Son Dakika

Marius Sumudica: "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesi gerekiyor"

05.02.2022 18:39
Marius Sumudica: "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesi gerekiyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımda maaş alamayan oyuncuların olduğunu söyleyerek, "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesini bekliyoruz.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımda maaş alamayan oyuncuların olduğunu söyleyerek, "Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır maaş almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Normal bir maç olduğunu söyleyen Sumudica, "Bir takım hiçbir problemi olmayan diğer takım da kümede kalma mücadelesi veren takımın mücadelesi oldu. İki farklı devre oynadık. İlk yarı iyi olduğumuzu söyleyemem ama ikinci yarı oyunu kontrol ettik. 6 tane transfer getirdik bonservisi olmayan. Bunlar serbest oyunculardı. 6 oyuncu gelirken 3 oyuncuyu kaybettik. İkisi stoper onlar gitti. Tetteh'i kaybettik. Sakatlandı, bizle beraber değil. Bunlar olurken puan almak kolay değil" şeklinde konuştu.

"MAAŞ ALAMAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Takımın içinde yönetimsel problemler olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ayrıca takım içinde de problemler var. Bu problem hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tabii yönetimsel bir problem. Onlar bu problemi çözmeliler, ben bu takımın hocasıyım. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Bugün takımım sahada motivasyonu göstermeye çalıştı. Eve döndüğünüzde eşinizle iyi bir ilişkiniz yoksa bu da iyi sonuç getirmez. Takımın içindeki problemleri yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır maaş almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil. Benim durumumu da bilmeli. Herkes Sumudica, Sumudica diye üstüme geliyor. Benim işim de zor. Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor. 20 yıllık kariyerimde böyle dramatik durum hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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