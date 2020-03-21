Marius Sumudica, Türkiye'ye dönünce 14 gün karantinada kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Marius Sumudica, Türkiye'ye dönünce 14 gün karantinada kalacak - Son Dakika Spor

Marius Sumudica, Türkiye'ye dönünce 14 gün karantinada kalacak

7 saat önce

Süper Lig'de maçların ertelenme kararının alınmasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kiraladığı özel uçakla Romanya'ya giderek herkesi şaşırttı.

Marius Sumudica, Türkiye'ye dönünce 14 gün karantinada kalacak, System.String[]

Süper Lig'de maçların ertelenme kararının alınmasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kiraladığı özel uçakla Romanya'ya giderek herkesi şaşırttı.


Evde kalması beklenen Sumudica'nın evinin yakınındaki havalimanından özel uçakla gittiği öğrenilirken, dönüş tarihinin de belli olmadığı bilgisi alındı. Liglerin başlama tarihi için en iyi ihtimal 17 Nisan olarak konuşulurken, takımın da bu tarihten 1 hafta öncesinde çalışmalara başlaması bekleniyor.


Sumudica'nın ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, döndükten sonra 14 gün karantina altında kalması gerekiyor.

Gaziantep, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:10 

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