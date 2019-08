- Marius Sumudica: "Utanç verici bir sonuç"Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:"1 hafta içinde bu maçı atlatıp hazır olmak istiyoruz"İSTANBUL - Fenerbahçe deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada alınan sonucun utanç verici olduğunu söyleyerek, 1 hafta içinde Gençlerbirliği 'ne karşı hazır olmak istediklerini ifade etti.Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Gazişehir Gaziantep, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Marius Sumudica maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Rumen hoca, "Çok kötü oynadık. İlk 3 maçın çok zor olacağını biliyorduk ve buna hazırlanmıştık. 17 transfer yaptık. 17 yeni oyuncu aramıza katıldı. 5-6 oyuncu arkadaşımız son 10 günde aramıza katıldı. Maalesef takım toplandıktan sonra bu ekiple hazırlık maçı oynayamadık, birbirlerini tanıyamadılar. Bu ligde oynayan sadece Günay ve Kana Bıyık vardı ligi bilen. 1 günde takımı hazırlamak da çok zor oluyor. Bu yüzden de oyuna 3 stoperle başladım. Maçtan çekiniyordum. Dirar, Moses, Rodrigues gibi beklerin ve kanatların iyi olduğunu biliyordum. Kanatları kapatmak istedim ama bunu beceremedik. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. 2 oyuncuya karşı oynadık bugün. 35 bin taraftar vardı. Çok iyi bir atmosfer oluşturdular takımları için. Böyle çok daha kolay oluyor ev sahibi takım için. Ligde yeni bir takımız. Dünyanın her yerinden oyuncularımız var ve onları hazırlamak biraz zaman alacak. Böyle güçlü bir takıma karşı oynamak zor oldu bizim için. Biraz zamana ihtiyacımız var. Aramıza 1 oyuncu daha katıldı ama ismini listeye yazamadık, biraz geç katıldı takıma. Elimde de özel bir güç yok, takımı 4-5 günde hazır hale getiremedim. Takımın bütün taraftarlarından ve şehirden özür diliyorum. Medya önünde asla oyuncularım hakkında kötü konuşmayacağım. Benim hatamdı. İlk hazırlık kampında 3-4 oyuncu kaldı. Benim hatamdı bunu kabul ettim. Ama her geçen gün bir aile ortamı oluşuyor, kendimizi daha fazla geliştireceğiz. Oyuncularıma inanıyorum. 2 sene önce Türkiye 'ye geldiğimde ilk maçım Galatasaray 'a karşıydı ve 4-1 kaybetmiştik. Daha sonra takımım yükseldi ve ilk yarıyı 30 puanla kapatmıştık. Şimdi herkesin ayağa kalkması lazım. A'dan Z'ye kulüpteki herkes elinden geleni yapıp pazartesi günkü Gençlerbirliği maçına hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı."Kariyerimde 20 dakikada 3 penaltı çalındığını görmedim"Takıma dahil olan 17 futbolcunun transferinde direkt olarak rol oynamadığını söyleyen Sumudica, "Ben menajer değilim, transfer işine girmedim. Ancak 17 oyuncuyu buraya getirirken yönetimle birlikte çalıştık. 2 tarafın isteğiyle oldu bu transferler" dedi.Fenerbahçe'nin kazanmayı hak ettiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Marius Sumudica, "Fenerbahçe hak etti kazanmayı. Hakemlerle ilgili değil maçla ilgili konuşmak istiyorum. Bizden iyi oynadılar. İlk penaltıyı izledim ve hiçbir şey yoktu pozisyonda. Ama bu sebepten dolayı kaybetmedik maçı. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Takımın içindeki sıkıntıları çözmeye çalışacağım. Bunları 1 hafta içinde atlatıp önümüzdeki maçı kazanmak istiyorum. Oyuncularımı, taraftarı ve şehri motive etmek için söylemiştim sözleri. Buraya gelirken böyle bir sonuç beklemiyorduk. Zor olacağını biliyordum ve öyle de oldu. Kariyerimde hiçbir zaman aleyhimize 3 penaltı çalındığını görmedim. Demek ki oluyormuş böyle şeyler. Belki lig tarihinde de böyle bir şey ilk kez oldu. Tabii burada hakemin hatası yok, bizim hatamız var. Rakip takım için de daha kolay oldu 3 penaltıyla maça başlamak" açıklamasını yaptı. Avrupa saçma şekilde Türkiye Ligi'nin kolay olduğunu düşünüyor"Süper Lig'de forma giymenin ve mücadele etmenin çok zor olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa'da çok saçma bir düşünce var, Türkiye Ligi'nin çok kolay olduğunu düşünüyorlar. Ben bu ligin çok güçlü olduğunu ve iyi takımlar olduğunu biliyordum. O yüzden dönmek istedim. 1 maç kaybettik. Bu bizim için utanç. Kariyerimde böyle 2 kez 5 fark yediğim başka bir takım yoktu. Bunu atlatacağım. Futbolcuların arasındaki ilişkiyi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Milli takım arasına kadar bu süreci atlatacağız. Gençlerbirliği ve Sivasspor 'la maçlarımız olacak, puan ve puanlar almak için her şeyi yapacağız. Daha sonra siz de çok farklı bir Gazişehir göreceksiniz. Bunun burada sözünü veriyorum" diyerek takımın daha iyi olacağını söyledi.