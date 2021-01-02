Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor" - Son Dakika

Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor"

02.01.2021 17:32
Marius Sumudica:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Heyecan verici bir maç olduğunu ifade eden Sumudica, "Zemin futbola elverişli değildi. İki takım da topu kontrol edemedi. Zemin kötüydü, havayı suçlamakla alakası yok. Bugün bu sahada futbol oynanmazdı. Rakibimiz Erzurumspor da sadece uzun top oynadı. Oyunu kuramadılar, biz de aynı şekilde oyun kuramadık. İdareci arkadaşlar maçtan sonra yanıma gelip sarı kart yediğimi söylediler. Neden diye sorunca da hakemi tebrik ettiğim için olduğu söylendi. Maçtan sonra sadece hakemin yanına gidip tebrik ettim ama sarı kart yedim, nedenini anlamadım. Bazen benim de hatalarım oluyor, hatalarımı kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, bu sarı kartın nedeni ne merak diyorum. Diğer hocalar ve tüm oyuncular maç sonu gidip hakemi tebrik eder, ben tebrik edince mi sıkıntı oluyor? Galiba sadece bu kural Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu, bilseydim yapmazdım. Bundan sonra maç sonu sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim, hiçbir şey söylemedim. Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" diye konuştu.

"SANKİ BASKETBOL OYNUYORMUŞUZ GİBİ FAUL VERDİ"

Penaltı pozisyonunu birçok kez izlediğini ifade eden Sumudica, "Aynı pozisyon eğer orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay penaltı, berabere kaldık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Gaziantep'e karşı böyle penaltı daha önce verilmemişti. Herkes hata yapabilir, ben de aynı şekilde. Ben dünyanın en iyi hocası değilim sonuçta. Kabul edemeyeceğim bir şey var; sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi. İmkanlar, olanaklar belli. Hava eksi derecede, saha zemini belli, maçın bitmesine 2 dakika kala basketbol faulü gibi faul verildi. Eğer daha fazla konuşursam daha fazla ceza alacağım, tribünde oturup maç izlemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"CEPLİ ŞORT YAPTIRDIK, OYUNCULARIMIZ SAHADA ELLERİNİ CEBİNDEN ÇIKARMAYACAK"

Merkez hakem komitesinden, federasyondan tek ricasının kendileri ile dalga geçilmemesi olduğunu belirten Sumudica, "Bizimle oynanmasın. 28 puanın hepsini sahada kazandık biz, kimse yardım etmedi. Sadece takımım ve ben. Ben mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra biz tedarikçi firmayla görüştük, gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızın elleri ceplerinde oynayacak. Ellerini ceplerinden çıkarmayacaklar, kaybedersek kaybedeceğiz ama kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Erzurumspor Kulübü, Gaziantep, oyunlar, Maç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marius Sumudica: 'VAR futbolu gerçekten mahvediyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi         
17:53
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi         
17:18
Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak         
17:00
2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu         
16:41
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü         
15:20
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:58:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei