Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor" - Son Dakika

Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor"

03.01.2021 03:43
Marius Sumudica:

- Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Zemin futbola elverişli değildi" Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye...

- Marius Sumudica: "VAR futbolu gerçekten mahvediyor"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Zemin futbola elverişli değildi"

ERZURUM - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Heyecan verici bir maç olduğunu ifade eden Sumudica, "Zemin futbola elverişli değildi. İki takım da topu kontrol edemedi. Zemin kötüydü, havayı suçlamakla alakası yok. Bugün bu sahada futbol oynanmazdı. Rakibimiz Erzurumspor da sadece uzun top oynadı. Oyunu kuramadılar, biz de aynı şekilde oyun kuramadık. İdareci arkadaşlar maçtan sonra yanıma gelip sarı kart yediğimi söylediler. Neden diye sorunca da hakemi tebrik ettiğim için olduğu söylendi. Maçtan sonra sadece hakemin yanına gidip tebrik ettim ama sarı kart yedim, nedenini anlamadım. Bazen benim de hatalarım oluyor, hatalarımı kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, bu sarı kartın nedeni ne merak diyorum. Diğer hocalar ve tüm oyuncular maç sonu gidip hakemi tebrik eder, ben tebrik edince mi sıkıntı oluyor? Galiba sadece bu kural Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu, bilseydim yapmazdım. Bundan sonra maç sonu sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim, hiçbir şey söylemedim. Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" diye konuştu.

"Sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi"

Penaltı pozisyonunu birçok kez izlediğini ifade eden Sumudica, "Aynı pozisyon eğer orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay penaltı, berabere kaldık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Gaziantep'e karşı böyle penaltı daha önce verilmemişti. Herkes hata yapabilir, ben de aynı şekilde. Ben dünyanın en iyi hocası değilim sonuçta. Kabul edemeyeceğim bir şey var; sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi. İmkanlar, olanaklar belli. Hava eksi derecede, saha zemini belli, maçın bitmesine 2 dakika kala basketbol faulü gibi faul verildi. Eğer daha fazla konuşursam daha fazla ceza alacağım, tribünde oturup maç izlemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Cepli şort yaptırdık, oyuncularımız sahada ellerini cebinden çıkarmayacak"

Merkez hakem komitesinden, federasyondan tek ricasının kendileri ile dalga geçilmemesi olduğunu belirten Sumudica, "Bizimle oynanmasın. 28 puanın hepsini sahada kazandık biz, kimse yardım etmedi. Sadece takımım ve ben. Ben mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra biz tedarikçi firmayla görüştük, gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızın elleri ceplerinde oynayacak. Ellerini ceplerinden çıkarmayacaklar, kaybedersek kaybedeceğiz ama kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Erzurumspor Kulübü, Gaziantep, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica: 'VAR futbolu gerçekten mahvediyor' - Son Dakika Spor


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