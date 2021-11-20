Marius Sumudica: "Yedek kulübesine baktığım zaman çözüm üretecek futbolcum yoktu" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Takımın yarısını sakat. Yedek kulübesine baktığım zaman da çok çözüm üretecek futbolcum yoktu" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in rakip ceza sahasında topa elle temas etmesi sonucu hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı kararı verdi. Penaltıdan yediği golle birlikte Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Karşılamanın ardından maçı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımda birçok oyuncunun sakat olduğu için pozisyon üretecek futbolcu görmediğini söyledi.

Sumudica, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Giresunspor'un kalemizde gol atmak için çok büyük şansları olmadı. Bizim içinde çok kötü bir şansımız vardı. Tabi bugün ilk 11'imizde Tetteh sakat ve Andoh sarı kart cezası nedeniyle yoktu. İki oyuncumuzu kaybettik. Birini ısınmada birini de maç başladıktan sonra ilk yarıda. Süper Lig'de de ilk maçını oynayan Philip'i sahaya atmak zorunda kaldım. Yedek kulübesine baktığım zaman da çok çözüm üretecek futbolcum yok. Çözüm üretecek futbolcu göremiyorum. Tabii bir tane de topumuz gol oldu. Ama bir sorun var. Özellikle son 3-4 maçtır hakemlerin Malatyaspor ile ilgili VAR'a gittiğini görmüyorum. Evet bugün Giresunspor'un pozisyonu var. O da penaltıydı. Bunu tartışmayacağım. Bugün bir elle temas vardı. Kubilay ve Miraç'ın ikili pozisyonu vardı. Temas oldu ama pozisyon VAR'da incelenmedi. Bir hoca için çok zor tabi. Takımın yarısını kaybettim. Takımın yarısı sakat. Hafta içinde de oyuncularım gelip antrenmanın çok şiddetli olduğunu söylediler. Bizim için çok oluyor dediler. Çünkü hazırlık sezonunda çok iyi hazırlanmadıklarını söylediler. Önümüzdeki antrenmanlarda oyuncu kaybetmekten korkuyorum. Tabi Gaziantep'te ve Kayseri'de çalıştığım zamanlar hep sezon başında çalıştım. Oyuncuların seçiminde bende bulundum ve hiçbir problem görmedim. Ama buraya geldiğim zaman 6 puanı vardı takımın. 5 maç üst üste kaybetmişti. Antrenmanların tarzını değiştirdim. Ama yine de çok zor."

Önümüzdeki hafta Galatasaray ile mücadele edeceklerini belirten Sumudica, "Sumudica'dan önce takımın kaç gol yediğine bakalım. Buraya geldiğimden beri 5 maçta 6 gol yemiş bir takım var. Ne yapabilirim ki Fenerbahçe değiliz, Beşiktaş ta değiliz. Bazı oyuncuları da kaybettik tabi. Şu anda elimde olan oyuncular bunlar. Şimdi Galatasaray'a karşı oynayacağız. Ne yapacağımı göreceğiz. Gerekirse kilo vereceğim. Ben çıkacağım sahaya" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan/İHA)