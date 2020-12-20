Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu

20.12.2020 22:45
Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu, System.String[]

Doğu ve Batı müziklerini sentezlediği tarzıyla dikkati çeken sanatçı Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online'da konser verdi.

Doğu ve Batı müziklerini sentezlediği tarzıyla dikkati çeken sanatçı Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online'da konser verdi.

Eliyahu'nun kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştirdiği performansı, "online.zorlupsm.com" adresinden canlı yayınlandı.

Tüm grubuyla birlikte sahne alan müzisyene, besteci, müzikolog ve tar sanatçısı olan babası Piris Eliyahu ile klavyede Haim Weiss, gitar ve klavyede Adi Rotem eşlik etti.

Babasıyla aynı sahnede olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren sanatçı, ekip arkadaşlarını tek tek takdim etti.

Mark Eliyahu, "Journey", "Endless", "Drops", "Coming Back" gibi çok bilinen eserlerinin yanı sıra "Silence" isimli, henüz yayınlanmamış bir parçasını da seslendirdi.

Perküsyoncu Rony Iwryn'in su ve farklı objelerle gerçekleştirdiği performans da konserin dikkati çeken bölümlerinden oldu.

Sanatçı, Konser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mark Eliyahu PSM Online'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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