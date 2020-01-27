Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı - Son Dakika

Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı
6 saat önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:26 Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir