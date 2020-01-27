Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı - Son Dakika

Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

Mark Esper - Florence Parly basın toplantısı

James Mattis, Washington, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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