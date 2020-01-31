Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı - Son Dakika

Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı

6 saat önce

Mark Esper'in açıklamaları Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mark Esper'in açıklamaları

Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: AA
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