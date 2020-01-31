Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı - Son Dakika

Mark Esper- Lorenzo Guerini basın toplantısı
6 saat önce
Mark Esper'in açıklamaları Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: AA
Mark Esper'in açıklamaları
Lorenzo Guerini'nin açıklamaları WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Washington'da resmi ziyaret için bulunan Italya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
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