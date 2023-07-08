Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı - Son Dakika
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Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı

Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı

08.07.2023 21:47

Facebook'un kurucusu ve META CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta 3 kız çocuğunun yüzlerini emoji ile gizledi. Bu hareketiyle Zuckerberg, insanların mahremiyetini ihmal etmekle suçlanan Facebook ve Instagram'a tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Zuckerberg'in çocuklarını korumaya çalışmasını iki yüzlülük olarak nitelendirdi.

Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında 3 kız çocuğunun yüzlerini emoji ile gizleyen META CEO'su Mark Zuckerberg!e tepkiler gecikmedi. Facebook ve Instagram'ın geçtiğimiz yıllarda insanların mahremiyetini ihmal etmekle suçlandığını hatırlatan bazı sosyal medya kullanıcıları, Meta CEO'sunu iki yüzlü olmakla suçladı.

ZUCKERBEG'TEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Facebook'un kurucusu META CEO'su Mark Zuckerbeg, 4 Temmuz günü eşi ve Aurelia, Maxima ve August isimli 3 kızıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Mutlu 4 Temmuzlar! Bu yıl için minnettar olacağımız çok şey var. Büyük kızlar büyüdükçe, onlarla Amerika'nın neden bu kadar harika olduğu hakkında konuşmayı seviyorum. Yakında küçük Aurelia ile de konuşmayı dört gözle bekliyorum." notunu ekleyen Mark Zuckerberg, kızlarının yüzünü ise emoji ile gizledi.

"ÇOCUKLARINI KORUMAYA ÇALIŞMASI İKİ YÜZLÜLÜK"

Meta CEO'sunun söz konusu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi. Facebook ve Instagram'ın geçmiş yıllarda insanların mahremiyetini ihlal etmekle suçlandığını hatırlatan bazı kullanıcılar,Zuckerberg'in bu kadar olaydan sonra çocuklarının mahremiyetini korumaya çalışmasının tamamen iki yüzlülük olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa, "Zuck bile çocuklarının yüzlerini koymak için platformlarına güvenmiyor" yorumunu yaptı.

Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı

FEDERAL TİCARET KOMİSYONU, "YANLIŞ BEYAN" İLE SUÇLAMIŞTI

Öte yandan mayıs ayında ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'u 2020 tarihli bir kararı ihlal etmekle, ebeveynleri çocuklarının Messenger Kids uygulamasında kimlerle iletişim kurduğunu kontrol etme becerileri konusunda yanıltmakla ve geliştiricilerin özel kullanıcı verilerine ne tür bir erişimi olduğunu yanlış beyan etmekle suçlamıştı.

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Mark Zuckerberg, Instagram, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mark Zuckerberg, çocuklarının yüzlerini gizlediği Instagram paylaşımıyla ikiyüzlülükle suçlandı - Son Dakika
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