Mark Zuckerberg'den çalışanlarına tuzak! - Son Dakika
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Mark Zuckerberg'den çalışanlarına tuzak!

03.07.2022 13:53
Mark Zuckerberg'den çalışanlarına tuzak!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada daha agresif hedeflerin bazı personelin ayrılmasına neden olmasını beklediğini söyledi.

Ekonomik krizin vurduğu dünyada şirketler de ayakta kalmak için çeşitli stratejilere başvuruyor. Birçok büyük şirket bu süreçte işe alımlarını sınırlarken, kadrolarını daraltma yoluna da gidiyor. Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta da bu konuda çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Mark Zuckerberg çalışanlarını zorlayarak ayrılmalarını umuyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün katıldığı bir oturumda soruları yanıtladı. Büyüme hedefleri konusunda da açıklamalar yapan Zuckerberg çeşitli önlemler alınacağını açıkladı. Başarılı CEO, şirketin düşen performansı üzerine daha sıkı bir politikaya geçiş yapacaklarını belirtti. Buna göre şirket içindekiler Facebook'ta çalışmak için daha fazla çaba harcayacak.

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Meta hali hazırda kemer sıkma politikasına başlamış durumda. Meta'nın yan kuruluşu olan Facebook, Mayıs ayında "beklenenden daha düşük gelir artışı" nedeniyle işe alımları duraklattığını açıkladı. Bununla da yetinmeyen şirket, yeni politikası ile mevcut çalışanlarının da işlerine son verebilir.

Mark Zuckerberg'den çalışanlarına tuzak!

Zuckerberg, yeni dönemde çalışanlarına çok daha zorlu görevler verileceğini belirtiyor. Gelen çok daha zorlu hedefler ile birlikte Facebook, mevcut çalışanların işlerin ayrılabileceğini öngörüyor. Mark Zuckerberg de yaptığı açıklamada daha agresif hedeflerin bazı personelin ayrılmasına neden olmasını umduğunu söyledi. CEO açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Beklentileri yükseltip daha agresif hedeflere sahip olarak ve sadece daha sıkı bir politikaya geçerek, bazılarına buranın onlara göre olmadığını göstermeyi umuyorum. ve bu doğal seleksiyon benim için tamamen uygun.

Zuckerberg bu açıklaması ile şimşekleri üzerine çekecek gibi görünüyor. CEO, zorlu koşullar altında çalışmayı reddeden kişilerin kendi kendilerine işten ayrılmalarını bekliyor. Şirket aynı zamanda bu sene içerisinde 10 bin adetlik mühendis işe alım hedefini 6 ile 7 bin arasına düşürdü.

Facebook'ta çalışmak gittikçe daha zor bir hale gelecek gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen süreçte şirketler ekonomik önlemler almak için daha ne gibi yollar izleyecek? Peki siz Meta'nın bu politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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