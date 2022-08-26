Mark Zuckerberg, Musk'ın beyin çipine demediğini bırakmadı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün katıldığı bir podcast'te Elon Musk'ın kurucu ortağı olduğu Neuralink'i beyin çipi hakkında konuştu. "Normal insanların" yakın gelecekte böyle bir çipi takmak istemeyeceklerini söyledi. Ancak Meta'nın metaverse için nöral arayüz teknolojisini araştırdığını bildirdi.

Mark Zuckerberg: Normal insanlar Neuralink çipi takmak istemez

Joe Rogan'ın podcast serisine katılan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, beyin çipleri ve metaverse arasındaki ilişkiyi ele aldı. Metaverse için çeşitli nöral arayüz teknolojileri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Zuckerberg, insanların sadece eğlence için beyin çipi kullanmayacağını ifade etti.

Bir bilgisayarın doğrudan beyne bilgi vermesi üzerinde çalışmadıklarını dile getiren Meta CEO'su, nöral teknolojilerin AR gözlüklerine entegre edilebileceğini söyledi. Zuckerberg'in verdiği bir örneğe göre, bilek bölgesini kaşıyarak mesaj göndermek mümkün olabilir.

shiftdelete.net/elon-musk-sokta-insan-beynine-ilk-defa-cip-yerlestirildi

"Gelecekte, bir toplantıda oturduğunuz, eşinizin size mesaj attığı, gözlüklerinizin köşesinde belirdiği ve cevap vermek istediğiniz bu deneyime sahip olacaksınız… Bileğinizi biraz kaşıyın. Kimse bunu bilmeyecek ve bir mesaj göndereceksiniz. Süper gizli bir hareket gibi" dedi.

Zuckerberg ayrıca Neuralink'e benzer projelere odaklanmadıklarını ifade etti. Normal insanların, önümüzdeki 10 veya 15 yılda eğlenmek için "beyinlerine bir şeyler kurmayacaklarını" düşündüğünün altını çizdi.

Elon Musk'ın girişimi Neuralink henüz insanlı deneylere başlamış değil. Ancak rakip biyoteknoloji firması Synchron, geçtiğimiz Temmuz ayında insan denemeleri için izin aldı. Yine de beyin çipi projeleri, felçli kişiler hariç insanlar üzerinde test edilmiyor.

Siz Mark Zuckerberg ve Neuralink hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!