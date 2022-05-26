Mark Zuckerberg yandı: Facebook yüzünden hapse girebilir! - Son Dakika
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Mark Zuckerberg yandı: Facebook yüzünden hapse girebilir!

26.05.2022 08:36
Mark Zuckerberg yandı: Facebook yüzünden hapse girebilir!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in başı, Cambridge Analytica veri ihlali skandalı yüzünden yeniden dertte. ABD'de Zuckerberg'e dava açıldı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kullanıcı verilerinin gizliliği ile ilgili tartışmalı bir isim olmaya devam ediyor. 2018 yılında ortaya çıkan Cambridge Analytica veri ihlali skandalı yüzünden büyük eleştirilen alan Zuckerberg, skandalla ilgili yeniden mahkemelik oldu.

Cambridge Analytica skandalı yüzünden Mark Zuckerberg'e dava açıldı

Cambridge Analytica skandalıyla ilişkili gelişmeler dört yılın ardından hala devam ediyor. ABD'li bir başsavcı tarafından yürütülen son dava, "veri ihlali zincirinin ayrılmaz bir parçası" olan Mark Zuckerberg'i de kapsıyor. ABD'li yargıçlar, Meta CEO'sunun, Cambridge Analytica veri skandalından kişisel olarak sorumlu olduğunu düşünüyor.

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District of Columbia Başsavcı Karl A. Racine tarafından başlatılan yeni dava başvurusu, Cambridge Analytica ve Mark Zuckerberg arasındaki ilişkinin incelenmesini talep etti. Zuckerberg'i sanık yerine koymak isteyen başsavcı, Zuckerberg'in bilgisi dahilinde verilerin kötüye kullanıldığını iddia etti.

Mark Zuckerberg yandı: <a class='keyword-sd' href='/facebook/' title='Facebook'>Facebook</a> yüzünden hapse girebilir!

2018 yılında deşifre edilen Cambridge Analytica skandalını az çok hatırlıyor olmalısınız. Siyasi analiz firması Cambridge Analytica, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının bilgisine yasal yolların dışında erişim elde etmişti. Facebook ise verileri "yanlış kullandığını" kabul etmişti.

Ancak bir süre sonra bu sayının 87 milyon kullanıcıya kadar ulaştığı ortaya çıktı. Facebook özür diledi, CEO Mark Zuckerberg soruları yanıtlamak için ABD Kongre'sinin önüne çıktı ve Facebook'a 5 milyar dolarlık rekor para cezası kesildi.

District of Columbia Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mark Zuckerberg'in Cambridge Analytica skandalı sonrasında ikinci defa inceleneceği aktarıldı. Açıklamaya göre Meta CEO'su "veri ihlalinin kapısını aralayan süreçlere doğrudan dahil oldu".

Mark Zuckerberg yandı: Facebook yüzünden hapse girebilir!

Meta CEO'sunu inceleyecek son dava, Zuckerberg'in yüklü miktarda ödeme yapmasıyla sonuçlanabilir. Başsavcı Racine, bu skandaldan etkilenen her kullanıcının maddi tazminat alması gerektiğine inanıyor. Zuckerberg, bu parayı ödemezse hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilir.

"Facebook'un platformunun kötüye kullanıma izin verecek şekilde tasarlandığı göz önüne alındığında, Zuckerberg'in şirketi büyük ölçüde uygun güvenceler olmadan faaliyet gösteriyor"

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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