Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor! - Son Dakika
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Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor!

22.07.2022 11:00
Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor!

Senato önünde sorulara verdiği yanıtların yetersiz olması nedeniyle Mark Zuckerberg bir kez daha kürsüye çıkacak.

2018'de Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalının ardından Senato duruşmasında ifade vermişti. Duruşma sırasında Zuckerberg soruların çoğuna "ekibim size geri dönecek" şeklinde yanıt vermiş ve bu durumda çeşitli soru işaretlerine yol açmıştı.

Mark Zuckerberg yeniden ifade vermek zorunda

Aradan geçen dört yılın ardından, Senato önünde sorulara verdiği yanıtların yetersiz olması nedeniyle Zuckerberg bir kez daha kürsüye çıkacak. Buna göre Zuckerberg 6 saat boyunca yeniden ifade vermek zorunda kalacak.

Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

Zuckerberg'in yanı sıra, eski Facebook Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg ve Meta'nın Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Javier Olivan da ifadeye çağırılacak. Tüm ifadelerin 20 Eylül 2022 tarihine kadar alınması planlanıyır.

Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor!

Davacılar ayrıca, Facebook'tan üçüncü şahıslar hakkında önemli ek belgeler ve bilgiler talep ediyor. Ayrıca Facebook'un mali belgeleri de yine davacıların istediği dosyalar arasında. Meta ise sorulardan kaçarken, istenen belgeleri ise önemsiz dosyalar olarak nitelendiriyor.

Guardian ise "bu davanın üst düzey Facebook yöneticilerinin kapsamlı ifadelerini içeren ilk dava olduğunu" ve "Cambridge Analytica skandalında yeni ayrıntıları ortaya çıkarabileceğini" belirtiyor. Facebook kullanıcıları adına açılan dava, Facebook'un Federal Ticaret Komisyonu'na ödediği 5 milyar dolarlık cezaya kıyasla küçük bir miktar olan 5 milyon dolarlık tazminat istiyor.

Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor!

Zuckerbeg'in bu konuyla ilgili daha fazla resmi inceleme almasını önlemek için Facebook'un bu denli yüksek bir tazminatı ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor. Ancak 5 milyar dolarlık tazminatın ödenmesi bile Zuckerberg'i yeni bir davadan kurtaramamış gibi görünüyor.

Önümüzdeki aylarda Zuckerberg ve diğer yöneticilerin Senato'ya verecekleri ifadeler doğrultusunda olayın boyutu netlik kazanacak. Bilindiği gibi 2014 yılından itibaren Cambridge Analytica'nın yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini topladığı ve politikacılar adına seçmenlerin fikrini etkilemek kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Facebook kullanıcılarından özür dilerken 5 milyar dolarlık tazminat ödemek zorunda kaldı.

Sizce bu dava nasıl sonuçlanacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz?

YORUMLAR
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Facebook, Kenya seçimleri öncesi binlerce zararlı içeriği kaldırdı Facebook, Kenya seçimleri öncesi binlerce zararlı içeriği kaldırdı Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!
Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Cambridge, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor! - Son Dakika

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