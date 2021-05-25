"Marka başvurularında şampiyon Fenerbahçe" - Son Dakika

"Marka başvurularında şampiyon Fenerbahçe"

25.05.2021 10:16

Türkiye'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesinden sonra 2020-2021 sezonu için kupayı kaldıran Beşiktaş'ın, marka başvurularında ikinci sırada kaldığını söyleyen Cumhur Akbulut, "Toplamda 122 marka başvurusu bulunan takım, 133 marka başvurusuyla Fenerbahçe'nin gerisinde yer aldı" dedi.

Türkiye'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesinden sonra 2020-2021 sezonu için kupayı kaldıran Beşiktaş'ın, marka başvurularında ikinci sırada kaldığını söyleyen Cumhur Akbulut, "Toplamda 122 marka başvurusu bulunan takım, 133 marka başvurusuyla Fenerbahçe'nin gerisinde yer aldı" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda isim hakları konusunda birçok kulüp çeşitli sorunlar yaşamıştı. Kulüpler düzeyindeki çıtanın yukarı çıkmasıyla birlikte bu bilincin de gözle görülür bir şekilde öne çıktığı görülüyor. Süper lig takımları özelinde Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan derlenen bilgilere göre 2020-2021 sezonunda top koşturan takımların toplamda 527 marka başvurusu bulunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Bu takımlar içerisinde en fazla marka başvurusu Fenerbahçe'ye ait. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ile Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'nin toplamda 133 marka başvurusu bulunuyor. Bu başvuruların 113 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tarafından yapılırken, 20 tanesi de Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"527 MARKA BAŞVURUSU YAPILDI"

2020-2021 sezonunda süper ligde yer alan takımların toplamda 527 marka başvurusunun bulunduğunu kaydeden Akbulut, "Marka başvurularında Fenerbahçe'yi Beşiktaş takip ediyor. Beşiktaş'ın toplamda 122 marka başvurusu var. Bunun 117 tanesi Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılırken 5 tanesi de Beşiktaş Spor Kulübü'nce gerçekleştirildi" diye konuştu. Galatasaray'ın ise toplamda 75 marka başvurusu bulunduğunu belirten Akbulut, mevcut başvuruların 72'sinin Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi, üç tanesinin de Galatasaray Pazarlama Anonim Şirketi tarafında yapıldığına dikkat çekti. Akbulut, üç büyüklerin dışında diğer takımların tek bir isim altında marka başvurusu yaptığını ifade ederek, "Üç büyüklerden sonra 53 marka başvurusuyla Trabzonspor 4'üncü ve 52 marka başvurusuyla Göztepe 5'inci sırada bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

"YURT DIŞI İSİM HAKKI TESCİLLERİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Kulüplerin markalarının isimlerini Türkiye de olduğu gibi yurt dışında da tescil etmesi gerektiğini dile getiren Akbulut, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıllarda İspanya'nın önde gelen futbol takımları arasında yer alan Barcelona, ülkemizde bir tekstil firmasına dava açtı. Ancak takım marka ismini Türkiye'de tescil ettirmediği için uzun süren marka ihlali davaları ile mücadele etmenin yanı sıra isim haklarını koruyamadığı için ciddi ölçüde yaşadığı itibar kaybını telafi etmek içinde ayrıca mücadele etmek durumunda kaldı. Ülkemizdeki takımların da yurt dışında bu tarz sorunlarla karşılaşmamaları için isim hakkı marka tescillerini yurt dışında da yapması son derece önemli".

"1 MİLYAR LİRANIN 250 MİLYONU LİSANS GELİRİ VE ÜRÜN SATIŞI"

Buna ilave olarak ligi lider tamamlayan Beşiktaş'ın yaklaşık 1 milyar liralık gelir elde edeceğinin altını çizen Akbulut, "Bu pastada kulübün sponsorluk, ticari gelir ve isim hakkı gelirleri 190 milyon lirayı bulacak. Buna bir de lisanslı ürün satışı yapan mağazalar eklenince toplam kazancın 250 milyon lirayı bulması bekleniyor" dedi. Benzer tabloların Galatasaray ve Fenerbahçe'de de görüldüğünü dile getiren Akbulut, marka tescilinin lisans hakkı kullanımında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

-İHA-

Marka başvurularında şampiyon Fenerbahçe
Marka başvurularında şampiyon Fenerbahçe

Cumhur Akbulut, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Marka başvurularında şampiyon Fenerbahçe' - Son Dakika Ekonomi


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