Son Dakika Haberleri: Marka başvurusu 61 bini aştı
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Marka başvurusu 61 bini aştı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" dedi.

Marka başvurusu 61 bini aştı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 
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