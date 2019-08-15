Marka başvurusu 61 bini aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" dedi.

Haber Yayın Tarihi:

Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştır

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı