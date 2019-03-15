Son Dakika Haberleri: Marka'dan 17 Projeye "Teknik" Destek

Marka'dan 17 Projeye "Teknik" Destek

52 dakika önce

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "Teknik Destek Programı" kapmasında 17 projeye 330 bin liraya kadar kaynak sağlayacak.

Marka'dan 17 Projeye
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "Teknik Destek Programı" kapmasında 17 projeye 330 bin liraya kadar kaynak sağlayacak.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova bölgesinde faaliyet gösteren MARKA'nın programı kapsamında ocak-şubat dönemi için 17 proje destek almaya hak kazandı.

Ocak-şubat dönemi için alınan 28 başvuru arasından başarılı bulunan projelere, 330 bin liraya kadar destek verilmesi planlanıyor.

Ajans hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara'da yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyetler yürüttüğünü belirterek, bu enstrümanlardan birinin de doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan ve bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programı olduğunu söyledi.

Çöpoğlu, programın bölgede kar amacı gütmeyen kurumların bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları ve yerine getiremedikleri çalışmalara destek vermek amacıyla yürütüldüğünü anlattı.

Bu kapsamda Doğu Marmara Bölge Planı ile belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını, katma değerli üretim ve hizmetlerini, uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini belirten Çöpoğlu, bölgede 2010 yılından bu yana 11 Teknik Destek Programı yürütüldüğünü söyledi.

Çöpoğlu, "Yaklaşık 4,5 milyon lira tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak ile 566 proje desteklenmiş ve şu ana kadar toplam 32 binden fazla kişiye eğitim verilmiştir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Bolu, Sakarya, Kocaeli, Marmara, Ekonomi
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