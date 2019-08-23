MARKA'dan bölgesel kalkınmaya destek

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 11 proje, Teknik Destek Programı Kapsamı'nda Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) destek almaya hak kazandı.

İzmit'teki MARKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Genel Sekreter Mustafa Çöpoğlu, yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan Teknik Destek Programı'nın bu enstrümanlardan biri olduğunu belirten Çöpoğlu, bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Çöpoğlu, bölgede 2010 yılından bu yana 11 adet Teknik Destek Programı yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bölgeye yaklaşık 5 milyon lira tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak ile 575 proje desteklenmiş ve şu ana kadar toplam 33 binden fazla kişiye eğitim verilmiştir." diye konuştu.

"2019'da 1,1 milyon liralık kaynak ayrıldı"

Program kapsamında bu yıl desteklenecek projeler için 1 milyon 100 bin lira tutarında kaynak tahsis edildiğini aktaran Çöpoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ocak-şubat döneminde 28 başvurudan 17'si, mart-nisan döneminde ise 34 başvuru arasından başarılı bulunan 20 proje uygulanmaktadır. Mayıs-haziran döneminde 18 başvuru alınmış ve 11 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projeler ile kurumlarımızın yazılım, ihracat, imalat, inovasyon, bilişim, sanayi gibi alanlarda kurumsal kapasiteleri geliştirilmiş olacaktır."

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan kurumların temsilcileri tarafından protokol imzalandı.

Destek almaya hak kazanan projelerden 6'sı Kocaeli, 3'ü Düzce, diğerleri ise Bolu ve Sakarya'daki kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlandı.