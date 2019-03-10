MARKA'dan kalkınmaya 140 milyon liralık destek
59 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı MARKA tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek sağlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı MARKA tarafından Kocaeli
, Sakarya
, Düzce
, Bolu
ve Yalova
'da 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:55
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