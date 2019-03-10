Son Dakika Haberleri: MARKA'dan kalkınmaya 140 milyon liralık destek

MARKA'dan kalkınmaya 140 milyon liralık destek

59 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı MARKA tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek sağlandı.

MARKA'dan kalkınmaya 140 milyon liralık destek, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı MARKA tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:55 

Sakarya, Kocaeli, Yalova, Ekonomi
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