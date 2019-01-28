Son Dakika Haberleri: MARKA'dan kurumlara 1 milyon liralık proje desteği

MARKA'dan kurumlara 1 milyon liralık proje desteği

30 dakika önce

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, "2018 yılında, Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik destek projelerine 1 milyon lira destek sağladı.

MARKA'dan kurumlara 1 milyon liralık proje desteği, System.String[]
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, "2018 yılında, Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik destek projelerine 1 milyon lira destek sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 

Sakarya, Kocaeli, Marmara, Yalova, Ekonomi
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