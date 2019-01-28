MARKA'dan kurumlara 1 milyon liralık proje desteği
30 dakika önce
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, "2018 yılında, Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik destek projelerine 1 milyon lira destek sağladı.
Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı, "2018 yılında, Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli
, Sakarya
, Düzce
, Bolu
ve Yalova
'dan oluşan bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen teknik destek projelerine 1 milyon lira destek sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51
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