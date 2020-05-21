MARKA ile projeler online ele alındı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan projeler, MARKA yetkilileri ile Video Konferans Sistemi üzerinden ele alındı.



Altınova Belediyesi'nin ilgili personeli ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yetkilileri, belediye tarafından hazırlanan projeler Video Konferans Sistemi ile yapılan görüşme ile masaya yatırıldı.



Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mimar Burak Özgöl, Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri İnşaat Yüksek Mühendisi Kubilay Karaca, Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yazıcı ve Altınova Belediyesi İmar İşleri personeli Nedim Cineviz ile MARKA Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Özkan, MARKA Proje Uygulama Birimi uzmanları Berfu Özge Yıldız, Eren Düşgün, Aziz Onur Aladağ ve Naciye Benginur Taşcıoğlu Video Konferans Sistemi ile Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan projeleri ele alarak, fikir alışverişinde bulundular. - YALOVA