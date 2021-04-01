"Marka Kent Niğde" proje ekibine başarı belgesi verildi - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik koordinesinde, Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde kentin tanıtım stratejilerinin belirlenerek yol haritasının oluşturulması amacıyla hazırlanan "Marka Kent Niğde" projesinde görev alanlara başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, proje yürütücüsü Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, proje koordinatörü Prof. Dr. Başaran Öztürk, akademisyenler Prof. Dr. Haluk Bengü, Prof. Dr. Nevzat Topal, Doç. Dr. Arzum Büyükkeklik, Dr. Buket Özoğlu, Dr. Nizamettin Başaran ve Valilik Proje Ofisi çalışanları Ali İlker Atabey ile Abdullah Bay'a belgelerini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, projede oluşturulan yol haritasının izlenildiği takdirde kentin tanınırlık ve ekonomik açıdan çok daha güzel yerlerde olacağını belirtti.

Kentlerin ekonomik gelişimlerinde sanayi ve tarım kadar turizmin de önemli katkısı olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir ilin turizminin gelişmesi için önce o ilin tanınırlığının artması gerekir. Bizler de bu düşünceden hareketle Valiliğimiz, belediyemiz, ticaret odamız, üniversitemiz ve İl Özel İdaremiz iş birliğinde Ahiler Kalkınma Ajansının destekleriyle 'Marka Kent Niğde' projesini hayata geçirdik. Projeye başlarken kimsenin söyleyecek sözü kalmamasını istedik. Buradan hareketle 'fikir tepsisi' yöntemini kullanarak ikisi Niğde'de olmak üzere Mersin, Adana, İzmir, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası ve Ankara'da toplam sekiz arama konferansı düzenledik. Niğde'de Valilik önünde kurulan çadırda üç hafta süre ile yüz yüze anket uyguladık. Ayrıca internet ortamında anketler düzenleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmaya ve fikirlerinden yararlanmaya çalıştık."

Şimşek, bu süreçte elde ettikleri sonuçları, konunun uzmanlarından oluşan geniş katılımlı bir çalıştayda masaya yatırdıklarına ve ilgili kişilerle paylaştıklarına işaret ederek, elde edilen bulguları bilimsel yöntemlerle analiz edip sonuç raporunu hazırladıklarını aktardı.

Büyük bir titizlikle hazırlanan proje sonuç raporunun ve ortaya konulan yol haritasının kentin geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Proje, bunlarla sınırlı kalmamalı, bundan sonraki süreçte de oluşturulan yol haritasının ivedi bir şekilde uygulamaya girmesidir. Bu noktada, yerel yönetime, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kent gönüllülerine önemli görevler düşüyor. Bundan sonraki süreçte de proje çıktılarının uygulanmasının takipçisi olacağım. Bu çabamızın somut çıktılarını da almaya başladık. Ketençimen Kayak Merkezi, Yeşilburç Turizm Köyü, Kent Müzesi, Niğde Kalesi Dönüşüm Projesi, Çiftehan Termal Köyü Peyzaj Düzenlemesi ve Sosyal Tesis Yapım Projelerini bu kapsamda ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.