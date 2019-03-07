"Marka Kent Olacaksak, Kültür Sanatsız Olmaz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Antikkapı'da Kocaeli'nde sanat dünyasının dinamikleriyle bir araya geldi. Şehir Tiyatrosu üyeleri, Konservatuar hocaları, özel tiyatro oyuncuları, ses ve müzik sanatçıları ile yazarların da yer aldığı toplantıda konuşan Büyükakın, "Şehri marka bir kent yapacağımı söylerken sizinle buluşmamam olmazdı" ifadelerini kullandı.

"HERKESE AİT BİR ŞEY OLMALI"

"Paris deyince, Madrid deyince şehri sembolize eden şeyler akla geliyor. Kocaeli'nde bu şey eksik" diyen Büyükakın, "Bunun ne olduğunu sorduğumuzda yapılması gereken şeylerden en önemlileri kültür ve sanata ait kısım. Bu şehir bir marka olacaksa, sanat ve kültürün de bu çalışmanın içinde olması gerekiyor. Bu şehirde yaşayan insanlara başkaları imrensin, herkes kendini o şehre ait hissetsin istiyoruz. Bu yüzden o şehirde herkese ait bir şey olmalı. Şehre ruh vermeliyiz. Şehre ruh vermenin en önemli aracı da kültür ve sanattır" dedi.

"KEŞKE BİR ENSTRÜMAN ÇALABİLSEYDİM"

Okullarda çocuklara yetenek testleri yapılması gerektiğini belirten Büyükakın "Kimisi spora, kimisi sanata yeteneklidir. Bu kentteki her çocuğun sporun ve sanatın bir dalıyla ilgilenerek hayata başlamalı. Çocukların temel sanat eğitimleri aldıkları sonra da yeteneklerine göre yönlendirildikleri bir yapı kurmalıyız. Bundan 15 yıl sonra bir piyano virtüözü yetiştirebilmeliyiz. Yaşadığımız şehirde imkan olsaydı da keşke ben bir enstrüman çalabilseydim. Bu insanı naif hale getiren bir şey, buna sahip olmak isterdim.

"YAPIYI DOĞRU KURGULAMALIYIZ"

Bu şehir marka olacaksa, sanatıyla, kültürüyle, edebiyatıyla, sporuyla bir arada olacak. Bizim tiyatromuzun Türkiye'de ses getirecek bir yapıya ulaşması sadece fiziki binaların yapılmasıyla ilgili değil, mesela yeterince tiyatro oyunu yazılmıyor. Yeterince oyun yok sa, kaliteli olamazsınız. Bizim bu şehri marka yapmamız için yapıyı doğru kurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

"SANAT YÖNETİMİ SİZİN İŞİNİZ"

Kentin sanat yönetiminin takip edilmesi gerektiğini de kaydeden Büyükakın "Ben ekonomi ve yönetim konusunda bir şeyler söyleyebilirim, ama sanat yönetimi sizin konunuz. Benim sizlerden istediğim, önümüzdeki süreçte bu şehrin marka olması için katkı verin. Mesele kimin ne yaptığı meselesi değil, nasıl iş yaptığımız meselesi. Bir insanın doğru işi yapması önemli. Ama işi doğru yapması da önemli.

"365 GÜN ETKİNLİK YAPILABİLİR"

Bu kentte her ay bir tane büyük etkinlik yapılmasını istiyoruz. Bu şehirde 365 gün etkinlik yapılabilir. İnandığımızda yaparız, ama bir kenara çekilip şikayet ederek hiçbir sonucun değiştiğini görmedim. Sizden oy istemek için buraya gelmedim, bu şehir için ayağa kalkıp bir şeyler yapmanızı istiyorum. İnsanların imreneceği bir şehir yaratmak için ne katkı verebilirseniz bunu sistematik bir şekilde yapalım" diye konuştu.