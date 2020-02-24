Marka kent ve bilim üssü hacılar - Son Dakika

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Marka kent ve bilim üssü hacılar

7 saat önce

Hacılar'da Bilim Kent Projesi kapsamında, ilçede ki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde, İnteraktif Destekli Bilim Koridorları oluşturuldu.

Marka kent ve bilim üssü hacılar, System.String[]

Hacılar'da Bilim Kent Projesi kapsamında, ilçede ki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde, İnteraktif Destekli Bilim Koridorları oluşturuldu.


Hacılar Kaymakamlığı ile Hacılar Belediyesi iş birliği ve hayırsever işadamlarının katkılarıyla hayata geçirilen, Hacılar'ın bilimsel çalışma ve aktivitelerle marka kent ve bilim üssü olmasını hedefleyen Bilim Kent Projesi kapsamında, Hacılar Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokuluna kurulan İnteraktif Bilim Koridoru, düzenlenen törenle açıldı.


İnteraktif Bilim Koridoru'nun açılış kurdelesini Kaymakam Haluk Sezen ile birlikte kesen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, onların bilimsel düşünce becerileriyle bilime olan merak ve ilgisini artırmak ve geliştirmek, bu sayede geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde katkı sağlayacak olan Bilim Kent Projesi sayesinde bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak olan öğretmenlerimize ve burada eğitim görecek öğrencilerimize başarılar diliyor, İnteraktif Bilim Koridoru'nun okulumuza kazandırılmasında emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum." dedi.


Açılışın ardından Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindeki kurum müdürleri, İnteraktif Bilim Koridoru'nu gezerek öğrencilerden bilgi aldı. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Haluk Sezen, Hacılar, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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